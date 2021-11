Horizon Forbidden West: gli insediamenti del gioco PS5 e PS4 raccontati da Guerrilla

Continua il percorso di avvicinamento a Horizon Forbidden West con un nuovo post sul blog ufficiale PlayStation dedicato al gioco e in particolare, in questo caso, alla costruzione delle sue nuove ambientazioni, spiegate da Guerrilla Games in maniera particolareggiata.

Il vasto e letale Ovest Proibito è pieno di antiche rovine, raccontano gli sviluppatori, con Macchine maestose e minacce nascoste.

L'insediamento di Aspracatena in Horizon Forbidden West

Gli abitanti umani di questa area trovano riparo in luoghi in cui addestrarsi, riposare ed equipaggiarsi a dovere, insediamenti che risultano molto preziosi anche per Aloy nel suo viaggio, oltre che per le tribù che vi trovano rifugio.

Il "mondo vivente" di questi insediamenti è un altro aspetto che è stato curato in maniera notevole da parte di Guerrilla Games, cercando di inserirli all'interno di un contesto organico e sensato: per esempio, i Nora vivono in relativo isolamento nella remota valle della Terra Sacra, dove è difficile comunicare con il mondo esterno. Di conseguenza, hanno una tecnologia più arretrata rispetto alle altre tribù e non si fidano degli stranieri.

I loro insediamenti sono costruiti con legno e corde, ammobiliati lo stretto necessario per provvedere ai bisogni essenziali. I Nora si procurano cibo e risorse tramite caccia e raccolta, motivo per cui si circondano di pelli, ceste o faretre piene di frecce. Gli oggetti e le persone presenti in questi insediamenti sono inseriti realisticamente, e inestricabilmente, nel loro contesto.

Il capo progettista di Guerrilla responsabile di questo particolare aspetto del gioco, Espen Sogn, ha dunque raccontato alcuni retroscena sulla costruzione del mondo vivente di Horizon Forbidden West:

"Quando esploriamo l'Ovest Proibito, nulla deve sembrare fuori posto. Il team del mondo vivente di Guerrilla si occupa degli aspetti del gioco che lo rendono credibile e autentico: le tribù, gli insediamenti e i loro abitanti. Ogni elemento che inseriamo nel mondo ha una funzione ben precisa.

Questo comprende anche le caratteristiche di ogni singola tribù, come confermato da Annie Kitain, sceneggiatrice senior di Guerrilla:

"Ci siamo chiesti quali fossero i loro conflitti, come si inserissero nella storia e come interagissero con il mondo circostante.

Prendiamo i Tenakth, ad esempio. Molte delle loro convinzioni derivano dalle antiche rovine sparse nell'Ovest Proibito e, a differenza di altre tribù, si suddividono in tre clan ben distinti. Ogni loro aspetto, dalla storia condivisa passando per i loro ideali e le loro dispute, concorre a definire i personaggi che Aloy incontra durante il viaggio."

Oltre alla bellezza delle ambientazioni naturali e delle rovine del vecchio mondo, insomma, un grande lavoro è stato effettuato da Guerrilla per inserire ogni personaggio in un sistema sociale credibile rispetto alla narrazione del gioco. All'interno degli insediamenti, questo sistema sociale regola anche ruoli, animazioni, movimenti e abitudini dei vari personaggi:

Aggiungendo animazioni e comportamenti possiamo aumentare ulteriormente questo senso di autenticità. Quando i membri di una tribù sono nel loro insediamento, nei loro spazi sicuri, si comportano con naturalezza. Gli Oseram sono una tribù socievole e storicamente patriarcale, perciò le loro animazioni abbondano di pacche sulle spalle e saluti informali. Gli Utaru, al contrario, sono più composti e non è raro vederli seduti insieme, con la loro tipica aria trasognata. Durante l'esplorazione, questi dettagli ci comunicano a livello inconscio in che parte del mondo ci troviamo".

In particolare, il post sul blog PlayStation introduce l'insediamento di Aspracatena, un avamposto Oseram di Frontiera, ricco di risorse naturali e crocevia importante per esploratori, mercanti e altro. Ma si tratta solo di uno dei tanti insediamenti che incontreremo nel viaggio di Horizon Forbidden West. Per tante altre informazioni sul gioco e queste sua caratteristiche peculiari, vi rimandiamo dunque sul nuovo articolo nel blog di PlayStation.

Ricordiamo inoltre che Guerrilla lancerà presto un podcast che farà luce sul mondo di gioco, mentre in precedenza sempre dagli sviluppatori avevamo avuto altre informazioni sulle bestie di metallo che popolano il suo mondo.