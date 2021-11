Hitman 3: Year 2 annunciato con trailer, tanti contenuti aggiuntivi in arrivo

Hitman 3 prosegue il suo cammino con il prossimo arrivo dell'Year 2, una seconda annata piena di contenuti aggiuntivi che verranno distribuiti nel corso dei prossimi mesi, ampliando ulteriormente l'action stealth tattico di IO Interactive.

L'Anno 2 di Hitman 3 partirà il 20 gennaio 2022, con una roadmap molto interessante di nuovo contenuti tra nuove mappe, nuovi elementi di storia, modalità aggiuntive e varie opzioni e novità ad arricchire le possibilità di gioco.

Hitman 3: Year 2, una prima immagine

Tra gli aggiornamenti tecnici è previsto l'arrivo del ray tracing, almeno per quanto riguarda la versione PC: IO Interactive riferisce di aver collaborato con Intel per una serie di ottimizzazioni a Hitman 3 che comprendono ray tracing, supporto per CPU da più di 8 core e Variable Rate Shading.

Sempre per quanto riguarda la versione PC, è previsto l'arrivo del supporto per i visori a realtà virtuale: la caratteristica era finora esclusiva di PlayStation VR ma verrà estesa agli headset VR per PC a partire da gennaio 2022, con ulteriori informazioni in arrivo.

Altra novità è quella di Elusive Target Arcade, ovvero una nuova declinazione della celebre modalità di Hitman che rappresenterà un'aggiunta permanente al gioco, ma di cui si saprà di più solo a gennaio. Altre informazioni e altri contenuti verranno poi svelati nella primavera del 2022, dunque restiamo in attesa di sapere altro sull'evoluzione di Hitman 3.

In base ai dati pubblicati a ottobre, Hitman 3 guida gli incassi di IO Interactive, record con un +135% e ricordiamo che la versione cloud su Nintendo Switch supporta ora i 60 FPS.