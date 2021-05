Hitman 3: la versione cloud su Nintendo Switch supporta ora i 60 FPS

Nintendo Switch non ha la potenza per poter eseguire molti giochi di terze parti degli ultimi anni, ma non per questo non ne propone alcuni, precisamente tramite il cloud. Uno dei giochi disponibili in formato game streaming è Hitman 3. Ora, inoltre, è stata introdotta una modalità Prestazioni che permette di eseguire il gioco a 60 FPS.

Precisamente, Hitman 3 su Nintendo Switch può essere eseguito a 720p e 60 FPS: questa modalità Prestazioni si somma alla modalità standard che propone i 1080p e 30 FPS. Si tratta di un'ottima cosa: poter avere una seconda modalità e potere quindi dare priorità al frame rate piuttosto che alla risoluzione permetterà a molti di godersi Hitman 3 ancora di più.

Hitman 3: 60 fps anche su Switch

La versione Switch di Hitman 3 ottiene inoltre il fuoco di precisione con il tasto L della console. Il fuoco di precisione permette di migliorare la mira e rallentare il tempo quando si mira con un fucile di precisione con il perk Marksman. Inoltre, è stata aggiunta una nuova demo da 10 minuti per tutti i giocatori di Nintendo Switch per poter provare il livello di apertura di Dubai.

Sappiamo anche che Hitman 3 vende il 300% di Hitman 2, IO Interactive vince la scommessa e si amplia.