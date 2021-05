12 Minutes: video di gameplay con commentario dello sviluppatore

Tramite un nuovo video condiviso da IGN USA, abbiamo modo di vedere un video da sei minuti di gameplay di 12 Minutes, il venturo gioco di Luis Antonio in arrivo su Xbox e PC. Antonio commenta inoltre il gioco in questo filmato, svelandoci come funziona il gioco.

Luis Antonio, director e scrittore, spiega come funziona il loop temporale alla base di 12 Minutes, oltre a dare alcune informazioni sulle regole che guidano le interazioni tra i personaggi, oltre altre meccaniche di gioco fondamentali. Il filmato ci permette anche di ascoltare le voci del cast, che include James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe.

12 Minutes: loop temporali

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "12 Minutes è senza ombra di dubbio un'avventura molto promettente, non tanto per i nomi pesanti coinvolti (il cast delle voci è oggettivamente impressionante e Luis Antonio un veterano di tutto rispetto), quanto per le notevoli potenzialità della sua struttura, peraltro intuitiva a sufficienza da risultare apprezzabile pressoché da chiunque. Chiaro, tutto dipenderà dalla gestione delle varie combinazioni, da come verrà gestito l'avanzamento dei vari eventi, e dalla qualità della narrativa, ma Annapurna e Microsoft sembrano credere molto sul progetto, e il publisher tende ad essere una sicurezza in casi del genere."

12 Minutes arriverà nel 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Attualmente non è stata indicata una data di uscita ufficiale.