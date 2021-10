Hitman 3 guida gli incassi di IO Interactive, record con un +135%

Hitman 3 ha guidato gli incassi di IO Interactive per l'anno fiscale che si è concluso lo scorso 31 marzo: il team di sviluppo ha ottenuto entrate record con un +136% rispetto all'anno precedente.

Sapevamo che al lancio Hitman 3 ha venduto il 300% di Hitman 2, dunque si tratta di un risultato per molti versi preannunciato, ma non può che far piacere una conferma ufficiale da parte dello studio.

Nello specifico, IO Interactive ha chiuso l'ultimo anno fiscale con entrate pari a circa 78 milioni di dollari, appunto un aumento del 136% rispetto ai 33 milioni totalizzati nel corso del 2020.

Il team ha realizzato profitti per circa 42 milioni di dollari, anch'essi chiaramente in netto aumento rispetto agli 1,8 milioni ottenuti nello stesso periodo del precedente anno fiscale.

Allo stato attuale, IO Interactive ha in cantiere diversi progetti, fra cui Project 007, che vanterà una storia originale e un James Bond inedito, e una serie di nuovi contenuti per Hitman 3.