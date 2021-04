Project 007: storia originale e un James Bond inedito nel gioco del team di Hitman

Project 007 è il nuovo gioco basato su James Bond da parte di IO Interactive, gli autori della serie Hitman, il quale a quanto pare sarà basato su una storia originale e un personaggio diverso dagli attori che l'hanno interpretato al cinema, pur essendo comunque legato al medesimo universo.

IGN ha intervistato il CEO di IO Interactive, Hakan Abrak, toccando anche l'argomento in questione, facendo emergere nuovi dettagli su Project 007. IO Interactive ha riferito che il protagonista del gioco non sarà modellato su uno degli attori storici che hanno interpretato James Bond nei film cinematografici.

Inoltre, anche la storia sarà completamente originale: rientrerà nell'universo tipico di 007, con riferimenti ai film e il medesimo "lore" tra personaggi, strutture e villain, ma eventi, storia e trama saranno completamente costruiti da zero per il gioco.

Questo comporta la creazione di personaggi e tutti gli elementi narrativi in maniera completamente originale, con un notevole sforzo da parte del team. D'altra parte, come fatto notare da Abrak, IO Interactive solitamente non sviluppa giochi su licenza, dunque questo Project 007 è un po' una novità per il team e ha voluto approcciarsi a questa e interpretarla a modo proprio.

In base a quanto emerso in precedenza, sembra che Project 007 sia più simile a Horizon Zero Dawn che a Hitman, inoltre potrebbe essere l'inizio di una trilogia su James Bond, per IO Interactive.