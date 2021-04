Loki: data di uscita e trailer italiano ufficiale della serie Disney+

Loki, la nuova serie TV di Disney+ basata sul Marvel Cinematic Universe, si mostra con il primo trailer ufficiale in italiano che svela molto su questa interessante produzione, tra elementi della storia, atmosfere, personaggi e tono generale, oltre alla data di uscita fissata per l'11 giugno 2021.

Anche Loki sembra essere una serie piuttosto strana e sopra le righe, almeno rispetto alla visione più tradizionalista dei super-eroi Marvel, così come lo è stata anche WandaVision in precedenza. In linea con il protagonista, la divinità nordica da sempre specializzata in inganni, travestimenti e sotterfugi, anche la serie TV dedicata al personaggio in questione sembra voler sconvolgere gli spettatori con continui cambi di scenografia e posizione dei personaggi.

La storia racconta eventi che si svolgono dopo la conclusione di Avengers: Endgame, così come le altre serie TV di Disney+ legate all'MCU, con Loki imprigionato dalla Time Variance Authority per aver rubato il Tesseract e causato uno sconvolgimento generale dello spazio-tempo. Per riscattarsi, Loki dovrà collaborare con lo strano ente segreto e cercare di aggiustare il caos che si è creato con la modifica del flusso temporale.

Il problema è che, ovviamente, sarà difficile potersi fidare di Loki, motivo per il quale dovrà essere seguito da vicino da una serie di agenti speciali capitanati da Mobius M. Mobius, interpretato da Owen Wilson. Il protagonista è ovviamente Tom Hiddleston che riprende il suo ruolo storico all'interno del mondo Marvel, insieme anche a Gugu Mbatha-Raw che interpreta Judge Renslayer della TVA e Wunmi Mosaku nel ruolo di Hunter B-15. Fanno parte del cast anche Sophia Di Martino, Sasha Lane e Richard E. Grant.

Loki è prodotta da Marvel Studios, con Michael Waldron come showrunner e produttore esecutivo. Proprio in questi giorni era emerso anche il nuovo trailer italiano con data di uscita su Disney+ e cinema di Black Widow.