PlayStation Now, aprile 2021: ecco i nuovi giochi PS4 aggiunti al catalogo

PlayStation Now si aggiorna ad aprile 2021 con tre nuovi giochi PS4 e PS5 che possono essere utilizzati sia in streaming sia come giochi da scaricare e installare normalmente sul disco di PlayStation 4 o PS5.

Disponibili a partire da domani, 6 aprile 2021, i giochi in questione sono l'action game multiplayer cooperativo Marvel's Avengers, l'action RPG cooperativo Borderlands 3 e infine il survival puro ad ambientazione glaciale The Long Dark, fornendo dunque un bel mix di nuove esperienze variegate al catalogo del servizio su abbonamento di Sony.



PlayStation Now, ad aprile 2021 arrivano altri tre nuovi giochi



Marvel's Avengers è disponibile su PlayStation Now fino al 5 luglio 2021 ed è un action game che ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di un gioco in terza persona che mischia elementi in stile brawler con fasi anche sparatutto e dedicate alla distruzione assortita. Protagonisti assoluti sono ovviamente i super-eroi Marvel con la tipica squadra degli Avengers, composta da un cast in costante espansione.

Per il momento, i personaggi presenti sono Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Vedova Nera e Miss Marvel, a cui si sono poi aggiunti altri personaggi aggiuntivi come Kate Bishop e l'originale Hawkeye, ma altri arriveranno anche in seguito attraverso la lunga roadmap prevista da Crystal Dynamics e Square Enix a supporto del gioco, con Black Panther previsto a breve.



Marvel's Avengers arriva su PS Now per aprile 2021



Borderlands 3, sviluppato da Gearbox, è un action RPG in prima persona ad ambientazione fantascientifica che ci cala nei panni di vari e folli personaggi all'interno di vari pianeti e mondi da esplorare. L'azione si svolge in single player o in multiplayer cooperativo, mettendo insieme una squadra di Vault Hunters incaricati di portare avanti diverse missioni per la galassia. Il gioco è disponibile fino al 29 settembre 2021, trovate maggiori informazioni nella nostra recensione di Borderlands 3.



Borderlands 3 può essere un'aggiunta di enorme importanza nel catalogo di PS Now, come action RPG cooperativo



Infine, The Long Dark è un survival puro, in prima persona, sviluppato da Hinterland Studio attraverso un lungo processo di evoluzione e affinamento. Il gioco ha ora raggiunto un notevole grado di completezza ed estensione, comprensivo anche di una modalità storia che punta a far luce dietro il misterioso cataclisma che ha messo fuori uso tutte le attrezzature elettroniche e ci ha proiettati in mezzo al ghiaccio, in cerca di sopravvivenza tra le mille minacce naturali e non.