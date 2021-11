SSD interno 2 TB: offerta Amazon del Black Friday 2021, Sabrent da 3.200 MB/s

In questi giorni di Black Friday 2021, su Amazon è disponibile in offerta un SSD interno marcato Sabrent da 2 TB, con velocità fino a 3.200 MB/s. Lo sconto segnalato è di 109€, ovvero del 33%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD Sabrent è 329.99€. Di norma è possibile trovarlo a prezzi inferiori, tra i 250 e i 260€. Quello odierno è il prezzo più basso di sempre proposto sulla piattaforma. È spedito da Amazon.

Questo SSD è un QLC M.2 PCIe Gen3 x4. Il taglio di memoria di questo modello è 2 TB e la velocità di lettura sequenziale massima è 3.200 MB/s. La velocità di scrittura sequenziale, invece, è 2.900 MB/s. Non è compatibile, secondo le specifiche ufficiali, con PS5.

