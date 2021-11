One Piece, il cosplay di Vinsmoke Reiju da Grusha_cos è appariscente

One Piece si conferma fonte inesauribile di materiale per cosplay, come dimostra anche questa nuova interpretazione di Vinsmoke Reiju da parte di Grusha_cos, decisamente appariscente così come il personaggio originale a cui si riferisce.

La combattente in questione è la principessa del regno di Germa e un comandante del Germa 66, discendente della famiglia Vinsmoke. Si tratta di una ragazza molto particolare, dotata di forza sovrumana e di una sorta di esoscheletro che la rende coriacea e resistente agli attacchi, oltre che al veleno con cui è in grado anche di colpire.

È dotata di un carattere particolare, passando dall'essere estremamente aperta e solare al diventare piuttosto inquietante se ci si schiera contro la famiglia Vinsmoke. L'interpretazione di Grusha_cos tende probabilmente a puntare sull'aspetto fascinoso ed elegante della ragazza, con l'aspetto regale supportato anche dal ricorso al mantello scarlatto.

Risultano visibili le caratteristiche peculiari di Reiju nell'interpretazione della cosplayer: a partire dall'abito fino ai particolari come la capigliatura rosa acceso, le sopracciglia all'insù e il numero 66 tatuato sulle gambe, elemento tipico del personaggio.

La foto di Grusha serve peraltro a pubblicizzare un calendario che ha messo insieme ad altre cosplayer e tutto dedicato a One Piece, che immaginiamo possa essere materiale di grande interesse per i fan.