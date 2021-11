League of Legends, il cosplay di Ahri K/DA di Shirogane-sama è davvero fashion

Shirogane-sama ha dedicato il suo ultimo cosplay alla versione K/DA di Ahri, la Volpe a Nove Code di League of Legends. Come si può vedere dalle foto, il risultato finale è davvero fashion!

Saprete certamente che le K/DA sono il gruppo musicale virtuale di League of Legends, che con i suoi 8 milioni di giocatori è ancora un saldo punto di riferimento per il genere MOBA, anche e soprattutto in ambito eSport.

"Come leader, fondatrice e voce principale delle K/DA, Ahri domina il palco con fascino e sicurezza. È il centro calmo del gruppo, ama esprimere se stessa e incoraggia le altre a fare lo stesso. Ahri adora scoprire nuovi talenti e far esplodere il loro potenziale", si legge sul sito ufficiale di Riot Games.

Naturalmente Shirogane non è l'unica che di recente ha interpretato il personaggio di Ahri: se siete appassionati di LOL, vi farà piacere recuperare i cosplay realizzati da nymphahri, Helly Valentine, virtualfoxcosplay e Hane Ame.