Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente primi in classifica UK

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente hanno debuttato in vetta alla classifica UK, facendo segnare il secondo miglior lancio del 2021 per i giochi in formato retail nel Regno Unito, il primo su Nintendo Switch.

Già in cima alle classifiche dell'eShop, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno totalizzato vendite inferiori del 26% rispetto a Pokémon Spada e Scudo, ma superiori del 13% rispetto a Pokémon: Let's Go, Eevee e Pikachu.

Nell'ambito del Regno Unito, come detto, si tratta del secondo miglior lancio retail del 2021, dietro solo a FIFA 22 ma davanti a Call of Duty: Vanguard. A proposito di sparatutto, Battlefield 2042 (qui la recensione) deve accontentarsi della terza posizione.