Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono già in cima alle classifiche dell'eShop

A meno di due giorni dal debutto dei negozi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i remake dei giochi di quarta generazione, sono già in cima alle classifiche di vendita dell'eShop di Nintendo Switch in praticamente tutte i paesi del mondo.

Stando a quanto riporta NintendoLife i due remake svettano in cima alla classifica dei giochi Nintendo Switch più acquistati nell'eShop negli USA, Regno Unito, Australia e ovviamente Giappone.

Confermiamo inoltre che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono in cima anche alle classifiche dell'eShop europeo, con GTA: The Trilogy - The Definitive Edition (qui la nostra recensione) che invece si aggiudica la terza posizione, al netto dei numerosi problemi tecnici e bug che verranno risolti da Rockstar Games con varie patch, con la prima già arrivata poche ore fa. Ottimo risultato anche per Shin Megami Tensei 5 (qui la nostra recensione) che si piazza al quarto posto.

Al momento la versione che va per la maggiore è Diamante Lucente, quella con Dialga in copertina per intenderci. Inoltre nelle classifiche di vendita dell'eShop troviamo anche il Double Pack che include entrambe. Al netto delle critiche dei mesi scorsi al comparto grafico dei due remake, indubbiamente la serie Pokémon è una delle più popolari al mondo, quindi non ci stupiamo più di tanto per questi risultati. Le versioni originali di Diamante e Perla per Nintendo DS hanno venduto oltre 17 milioni in tutto il mondo, diventano la coppia di giochi più venduti di sempre all'epoca del loro debutto.

Di seguito la classifica dei dieci giochi più venduti nell'eShop europeo:

Pokémon Diamante Lucente Pokémon Perla Splendente GTA: The Trilogy - The Definitive Edition Shin Megami Tensei V Mario + Rabbids - Kindgom Battle Dragon Ball FighterZ Little Nightmares Complete Edition Among Us FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons

State giocando a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente? Fateci sapere cosa ne pensate dei due remake nei commenti.