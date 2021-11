Battlefield 2042: DICE svela alcuni dei cambiamenti in arrivo con il prossimo Update

Con una serie di post su Twitter, gli sviluppatori di DICE hanno svelato alcuni dei cambiamenti e dei problemi che intendono risolvere con il prossimo update di Battlefield 2042.

Nello specifico tra le novità della prossima patch ci saranno dei fix relativi alla scomparsa dei loadout, l'impossibilità di rianimare o di respawnare, le interazioni con gli UAV-1 e alcuni bilanciamenti relativi ai veicoli.

"Siamo fiduciosi di aver identificato la causa del problema che vi impediva di rianimare un compagno o essere rianimati, quando un giocatore si trova nelle immediate vicinanze di geometrie vicine. Un fix è in arrivo. Separatamente, ci stiamo avvicinando a una possibile correzione lato server per i giocatori che in circostanze rare non potevano respawnare. Se questo fix non dovesse andare in porto, abbiamo già in programma un'ulteriore soluzione per il nostro prossimo aggiornamento."

Per quanto riguarda le interazioni con l'UAV-1, "è stato temporaneamente rimosso per permetterci di valutare il modo migliore per renderlo equilibrato e divertente. Questo processo ora è completo e cercheremo di riattivarlo al prossimo aggiornamento."

Riguardo al problema dei loadout che scompaiono, gli sviluppatori di DICE spiegano che è "un problema raro di cui una correzione è già in fase di test". Mentre per i mezzi, "l'hovercraft LCAA sarà riequipaggiato con un'armatura più leggera, riducendo la sua salute e stiamo riducendo la potenza di alcune delle sue armi. Anche la potenza delle armi dell'MD540 Nightbird verrà ridotta. Stiamo osservando il bilanciamento per ulteriori cambiamenti futuri."

Il lancio di Battlefield 2042 (qui la nostra recensione) non è stato di certo uno dei migliori e il gioco è addirittura entrato nella top 10 dei giochi con valutazioni peggiori su Steam, con i giocatori che si lamentano dei problemi tecnici e scelte di design che allontano il gioco dalle precedenti iterazioni della serie.