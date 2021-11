Brawlhalla x Street Fighter, trailer annuncia il crossover con Ryu, Chun-Li e Akuma

Ryu, Chun-Li e Akuma dalla serie Street Fighter stanno per arrivare su Brawlhalla. Questo inaspettato crossover sarà disponibile a partire dal 22 novembre e introdurrà anche una nuova modalità di gioco chiamata Street Brawl.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer pubblicato dal canale YouTube di Blue Mammoth Games, che potrete ammirare nel player qui sopra. Nel filmato possiamo ammirare in azione i lottatori del picchiaduro di Capcom in questa inedita versione di Brawlhalla.

Come accennato in precedenza Ryu, Chun-Li e Akuma di Street Fighter debutteranno il prossimo lunedì 22 novembre con un evento in-game di Brawlhalla. L'altra novità è la modalità Street Brawl, in cui i giocatori ingaggeranno combattimenti in stile Street Fighter con barre della vita in una mappa 2D.

I personaggi di Street Fighter così come la modalità e la mappa a tema resteranno disponibili anche dopo la fine dell'evento dedicato.

Per chi non lo conoscesse, Brawlhalla è un picchiaduro platform free-to-play con competizioni online e locali, giocabili in singolo o multiplayer, disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android.