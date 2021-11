Final Fantasy 9: Memoria Project, teaser trailer del remake amatoriale con Unreal Engine

Final Fantasy 9: Memoria Project è un ambizioso remake fan-made realizzato da un gruppo di sviluppatori professionisti e artisti che hanno l'obiettivo di re-immaginare il nono capitolo della serie con grafica moderna. Nel player qui sopra trovate il primo teaser trailer.

I lavori sul Memoria Project sono entrati nel vivo a marzo 2021 e attualmente vedono impegnate 28 persone. Il leader del progetto è Dan Eder, che tra l'altro è anche il senior 3D character artist di MultiVersus, il nuovo picchiaduro annunciato da Warner Bros. Games pochi giorni fa. Insomma si tratta sì di un progetto amatoriale, ma realizzato da professionisti del settore.

L'obiettivo degli sviluppatori è quello di realizzare un remake di Final Fantasy 9 per gli hardware odierni, al tempo stesso con la speranza di convincere Square Enix stessa a realizzarne uno. Il progetto, purtroppo, non verrà reso disponibile in forma giocabile, il che è comprensibile visto le possibili complicazioni a livello legale.

Come potrete constatare dal filmato, il livello qualitativo e la cura per i dettagli è davvero altissima. Dan Eder afferma che attualmente l'obiettivo è quello di realizzare una versione esplorabile di Alexandria, ma il team è ambizioso e vuole realizzare anche alcune sequenze cinematiche e di combattimento.