MultiVersus annunciato ufficialmente con un trailer, è lo Smash Bros. di Warner

MultiVersus esiste, l'annuncio ufficiale è infine arrivato oggi da parte di Warner Bros. con tanto di trailer di presentazione in cui viene introdotto dagli sviluppatori e si tratta evidentemente di un picchiaduro action multiplayer che riprende il classico stile di Smash Bros. Ma con tutte le proprietà intellettuali della compagnia in questione.

MultiVersus sarà distribuito nel 2022 come free-to-play su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S con cross-play, comprendendo un immenso roster in crossover composto da tutte le varie proprietà intellettuali appartenenti a Warner Bros., comprese dunque anche quella di DC Comics e dei vari cartoni animai, nonché film e serie TV tra le quali anche Game of Thrones.

Il cross-play prevede anche la progressione incrociata tra varie piattaforme, cosa che consente dunque di accedervi liberamente praticamente da tutte le varie piattaforme, tra le quali curiosamente manca Nintendo Switch. Tra i personaggi più famosi vediamo Batman, Shaggy, Superman, Bugs Bunny e tanti altri, ma possiamo aspettarci un cast veramente enorme.

Il gioco è strutturato come un picchiaduro con elementi platform che si svolge all'interno di varie arene su più livelli di altezza ed elementi semovibili, con i combattimenti che si svolgono utilizzando caratteristiche e abilità speciali di ogni personaggio, oltre a mosse che possono essere eseguite in cooperativa tra più personaggi.

L'aspetto e la struttura sembrano davvero molto vicini a Smash Bros., con un cast veramente carismatico. Inoltre, l'accesso gratuito come free-to-play potrebbe garantire una base veramente ampia per un gioco di questo tipo. Non è la prima volta che si parla di questo titolo, visto che varie voci erano emerse nei giorni scorsi, tra cui alcune immagini del picchiaduro crossover e il marchio registrato da Warner Bros.