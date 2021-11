One Piece: il cosplay di Black Maria da Azubises è imponente e fascinoso

Torniamo ad esplorare i mari con One Piece, sebbene anche in questo caso si parli soprattutto di reinterpretazione di personaggi, in questo caso con il cosplay di Black Maria da parte dell'ottima Azubises, che riproduce la donna in questione con una posa alquanto imponente.

Si tratta di un personaggio molto particolare: una donna avvenente ma caratterizzata da dimensioni enormi: la sua altezza smisurata la rende alquanto temibile alla vista, nonostante sia decisamente avvenente ed elegante di per sé, trattata infatti con rispetto da tutti.

Black Maria è un membro dei Sei Compagni Volanti, ovvero i combattimenti più forti del gruppo dei Pirati delle Cento Bestie, famigerata ciurma del Nuovo Mondo capitanata da Kaido, stanziati nel Paese di Wa. La gigantesca ragazza incute un certo timore anche per le sue corna rosse sulla testa, che forniscono un elemento veramente peculiare rispetto ai lunghi capelli biondi pettinati nel classico stile nipponico antico.

Sullo stesso stile è anche il resto dell'abbigliamento, trattandosi di un kimono nero con motivi floreali. Tutte queste caratteristiche si ritrovano perfettamente nel cosplay proposto da Azubises, tra l'abbigliamento precisamente riprodotto e la complessa capigliatura con vari fermagli.