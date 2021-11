The Witcher 3: il cosplay di Yennefer di Borodkina_cos può stregarvi

Torniamo nelle atmosfere di The Witcher 3 con un altro cosplay di Yennefer, indubbiamente uno dei personaggi preferiti in assoluto dalle modelle specializzate in questo ambito, eseguito alla perfezione da Borodkina_cos, la quale si dimostra facilmente in grado di stregare chiunque.

La cosplayer russa è praticamente una specialista nell'interpretazione dei personaggi femminili provenienti dalla serie Andrzej Sapkowski, in base al look costruito in particolare da CD Projekt RED per la serie di videogiochi, e questa Yennefer lo dimostra ampiamente. Dal costume al trucco, la ragazza è praticamente immersa nel personaggio in maniera totale.

Sguardo ammaliante, capelli corvini e abito scuro, la Yennefer di borodkina_cos_photo è veramente una delle migliori interpretazioni che abbiamo visto finora, e non è cosa da poco considerando la quantità di volte che abbiamo avuto a che fare con cosplay del personaggio in questione, uno dei più popolari in assoluto.

L'insistenza sulle carte dà inoltre un tocco particolare in più, rimandando alla tradizione del Gwent che è tipica del lore di The Witcher, anche se in questo caso le carte sembrano tradizionali, ma questo è un dettaglio di poco conto rispetto a tutto il resto della messa in scena.