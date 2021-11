The Witcher 3: il cosplay di Yennefer di saint_hysteria è pronto a fare la magia

Yennefer di Vengerberg, uno dei personaggi principali di The Witcher 3, e della saga in generale, è sicuramente uno dei modelli più apprezzati dalle cosplayer, come dimostra questo cosplay di saint_hysteria, che ricalca fedelmente il modello videoludico, accompagnandolo anche con un cavallo.

In effetti, nonostante il successo della serie, la Yennefer più amata in assoluto rimane quella videoludica, evidentemente di maggiore ispirazione rispetto a quella vista su Netflix. Del resto stiamo parlando di un personaggio carismatico e risoluto, che non si fa mai cogliere impreparato.

Proprio come la Yennefer di saint_hysteria, che sembra pronta a scagliare qualche magia, contando sull'energia che la circonda. Davvero un ottimo lavoro, ambientazione compresa.

