Project Awakening: un nuovo video mostra la grafica di gioco

CY Games ha pubblicato un nuovo, breve video di Project Awakening, che mostra la grafica di gioco. In particolare il filmato ci fa vedere la costruzione di alcuni ambienti naturali nel nuovo motore proprietario dello studio, il Cyllista Game Engine. Nella parte finale possiamo ammirare anche un personaggio, presumibilmente il protagonista, che si affaccia su di un paesaggio mozzafiato. Per il resto non ci sono combattimenti, l'interfaccia non è visibile e non vengono mostrati sistemi di gioco di sorta.

Non è moltissimo, in verità, soprattutto dopo il lungo silenzio che ha ammantato il progetto, ma sicuramente è qualcosa di concreto, che segna quantomeno un ritorno sulle scene. Va detto che da quello che si è visto, dal punto di vista tecnico Project Awakening sembra essere davvero impressionante.

Probabilmente non è più nemmeno un'esclusiva PS4, come inizialmente annunciato, ma sarà un titolo cross-gen che uscirà anche su PS5 e, perché no, altre piattaforme, tipo il PC. Su questo, comunque, staremo a vedere.