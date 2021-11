Elden Ring: i giocatori hanno già trovato il modo di sfruttare un bug per uccidere il drago

Alcuni giocatori della versione beta di Elden Ring, attesissimo titolo di FromSoftware, hanno già trovato un bug utile per uccidere il drago Agheel, uno dei boss inclusi nella versione dimostrativa del gioco, con grandissima facilità. Naturalmente hanno iniziato a sfruttarlo senza troppi riguardi per il bestione.

Il terribile drago è in realtà più fragile di quanto si pensi. Quantomeno, ha una resistenza davvero ridicola alle piccole cadute. A quanto pare non è nemmeno troppo intelligente, visto che non ci pensa due volte a buttarsi da una scarpata per attaccare il giocatore, facendo una ben misera figura, come visibile nel filmato sottostante.

Come avrete capito, per ucciderlo basta attirarlo in qualche area rialzata per poi farlo cadere di sotto, attirandolo in qualche modo. Anche la più misera delle cadute consumerà tutta la sua barra d'energia.

Non è la prima volta che accade qualcosa di simile in un gioco di FromSoftware (pensate il Demone Taurus di Dark Souls), quindi c'è poco di che essere stupiti.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.