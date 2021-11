GTA: The Trilogy Definitive Edition, errori nelle texture allargate dall'IA

Con l'uscita della raccolta GTA: The Trilogy Definitive Edition molti utenti stanno notando la presenza di errori che nessuno in Rockstar Games si è curato di correggere, in particolare nelle texture di alcuni cartelloni commerciali.

Di base le nuove texture della GTA: The Trilogy Definitive Edition sono le vecchie allargate dall'intelligenza artificiale. Peccato che il sistema, evidentemente automatizzato, non sia riuscito a leggere bene alcuni cartelloni, come quello di Shaft Hot Dogs, il cui slogan si è trasformato da "The taste of a real man's meat" in "The taste of a real man's heat".

Qualcuno in questo caso potrebbe pensare a una censura, ma in realtà non è così, visto che il nuovo slogan non ha troppo senso e che sono state modificate anche delle scritte prive di malizia. Ad esempio sulla vetrina di Screamin' Colins Guitars possiamo ora leggere che ci sono delle "AR Guitars from $199" invece che delle più verosimili Air Guitars.

Si tratta di piccoli dettagli, ma che fanno intuire come l'attenzione per il processo di rimasterizzazione dei GTA sia stata in qualche modo deficitaria. Del resto le prime recensioni stanno testimoniando che si tratta di un prodotto poco curato, tanti sono i problemi che si porta dietro. Sinceramente da Rockstar Games non ce lo saremmo mai aspettato.