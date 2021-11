GTA: The Trilogy, primi voti disastrosi e review bombing su Metacritic

Sono finalmente usciti i primi voti di GTA: The Trilogy, e sono francamente disastrosi: di fianco a una valutazione appena discreta per la versione PS5, troviamo due sonore bocciature su Nintendo Switch e un review bombing in atto da parte degli utenti.

Frustrati dal fatto di essersi ritrovati con un prodotto pieno di bug e glitch, i fan furiosi hanno lasciato recensioni fortemente negative su Metacritic, con medie che vanno dallo 0,6 all'1,1.

L'accusa principale rivolta a Rockstar Games è quella di aver realizzato una remaster estremamente svogliata, mettendoci pochissimo impegno e offrendo agli utenti un'esperienza stracolma di problemi.

Considerazioni molto simili a quelle che troviamo nelle recensioni internazionali: laddove il sito francese Gameblog.fr descrive la versione PS5 come un pacchetto discreto ma con qualche incertezza tecnica e un gameplay per forza di cose datato, su Switch sembra che la raccolta sia messa davvero male.

GTA: The Trilogy Definitive Edition, i voti della stampa internazionale