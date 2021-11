Forza Horizon 5: ray tracing su PC in-game con una mod, rivela Digital Foundry

Forza Horizon 5 per PC può utilizzare il ray tracing anche in-game, e dunque non soltanto nella modalità Forza Vista, grazie a una mod che Digital Foundry ha mostrato in video.

Come sappiamo, Forza Horizon 5 consente di attivare il ray tracing solo fuori dalle corse, ma a quanto pare con l'hardware giusto tale tecnologia può essere impiegata in maniera attiva e senza gravi conseguenze sulle prestazioni.

Lo dimostra appunto il video di Digital Foundry, che utilizzando impostazioni qualitative simili a quelle di Xbox Series X evidenzia una perdita di 10-15 fps con una NVIDIA RTX 3080, rimanendo comunque sopra i 60 fotogrammi. I cali sono maggiori sulle schede AMD, in verità.

Certo, parliamo in ogni caso di un ray tracing limitato alla carrozzeria delle auto e non allo scenario nella sua interezza. Inoltre l'uso di mod viene probabilmente sanzionato con un ban, dunque eventuali esperimenti in tal senso vanno fatti esclusivamente in modalità offline.

Detto questo, ray tracing o meno il racer di Playground Games sta riscuotendo un grande successo, con oltre 6 milioni di giocatori nel giro di pochi giorni. Per saperne di più, ecco la nostra recensione di Forza Horizon 5.