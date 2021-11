Forza Horizon 5, oltre 6 milioni di giocatori per l'esclusiva Xbox

Forza Horizon 5 ha superato quota 6 milioni di giocatori: un risultato eccellente per l'esclusiva Xbox, disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass su Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Il lancio più grande di sempre per gli Xbox Game Studios, Forza Horizon 5 ha cominciato a macinare numeri notevoli già da prima dell'uscita, grazie alle edizioni limitate che consentivano l'accesso anticipato.

"Siete fantastici: non solo abbiamo stabilito un record per il più grande lancio di sempre degli Xbox Game Studios, ma sono stati superati i 6 milioni di giocatori e il numero continua ad aumentare, e siamo ancora nella prima settimana", ha dichiarato entusiasta Aaron Greenberg.

Come abbiamo scritto nella recensione di Forza Horizon 5, il racer sviluppato da Playground Games vanta non solo una grafica incredibile ma anche una marea di contenuti.

L'ambientazione messicana offre inoltre un mix di paesaggi meravigliosi, un meteo dinamico sorprendente, biomi differenti e un gran numero di attività a cui partecipare nell'ambito di una campagna estremamente corposa e divertente.