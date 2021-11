Unpacking, la recensione del gioco per gli amanti dell’ordine

La durata di questa avventura coincide con quanto decidiamo di essere precisi e minuziosi durante la nostra partita, ma, in definitiva, l'intero arco narrativo non porta via più di cinque ore di gioco . Un risultato comunque abbastanza soddisfacente per un titolo come questo, in costante pericolo di risultare o troppo sbrigativo oppure eccessivamente tirato per i capelli. Tra le qualità di Unpacking si annovera senz'altro la consapevolezza di capire quando fermarsi.

Unpacking porta i giocatori a cimentarsi con la vita di una ragazza, dalla sua infanzia alla costruzione del proprio nucleo famigliare, il tutto attraverso momenti cardine della sua esistenza, rappresentati dai traslochi in nuove località e abitazioni . Il fascino di Unpacking sta proprio nello scoprire le vicissitudini che hanno visto protagonista il nostro semi-alter ego (dato che l'interazione non coincide direttamente con la fisicità del personaggio) attraverso gli oggetti che ogni volta ci troviamo a spacchettare: una tazza sbeccata, un nuovo souvenir, delle foto da attaccare alla bacheca o sul frigorifero, nuove e vecchie console da gioco, con tutto il parco titoli che ne consegue.

Un gameplay ordinato

Unpacking: fare ordine è la chiave del gioco

L'obiettivo del giocatore di Unpacking è quello di fare ordine nella propria abitazione dopo un trasloco. A seconda del periodo della vita della protagonista, ci si troverà a esplorare diversi spazi, alcuni più grandi, altri più contenuti, altri ancora condivisi. Un pacco alla volta, il gioco ci dà carta bianca per mettere in ordine gli oggetti. O, almeno, così sembra. Infatti, Unpacking è un titolo molto inquadrato rispetto al posizionamento degli oggetti, che non possono essere lasciati in qualsiasi posto (ad esempio, una console da gioco deve trovarsi per forza all'interno del mobiletto del televisore, o i piatti non possono essere lasciati sul bancone della cucina).

Finché non si sarà posizionato ogni singolo oggetto in un luogo adeguato, non si potrà procedere al livello successivo. Ciò tende a mettere in evidenza più le dinamiche puzzle del gioco, con incastri millimetrici e spesso forzati, che quelle da titolo "zen" che lascia piena libertà al giocatore. Non pensiamo sia necessariamente una colpa, ma sicuramente è un'opportunità mancata in termini di rigiocabilità (nonostante alla fine dell'avventura si sblocchino modalità che permettono al giocatore di gestire la scena come meglio crede, ma con il solo fine di una condivisione social del proprio lavoro).

Unpacking: completare gli obiettivi di gioco ricompensa con degli adesivi da utilizzare nella modalità fotografica

Presente anche una sorta di progressione a obiettivi, sbloccabili svolgendo determinate azioni all'interno del gioco, come completare un livello o posizionare oggetti in un determinato modo o luogo. Questi obiettivi ricompensano con degli adesivi, che potete utilizzare per abbellire la vostra immagine nella "modalità fotografica" dedicata.