PS5, un anno dopo

PS5 compie un anno : la console Sony di nuova generazione è arrivata nei negozi americani e giapponesi il 12 novembre 2020, per poi approdare anche in Europa pochi giorni dopo. Dodici mesi d'indiscutibile successo, con oltre 13,4 milioni di unità vendute, ma anche di enormi e inediti problemi di reperibilità delle sue componenti che hanno reso PlayStation 5 uno dei dispositivi elettronici più desiderati e difficili da trovare di sempre.

Il lancio di PlayStation 5 è stato il più grande di sempre per una console Sony , nonostante le grandi difficoltà di organizzarlo nel bel mezzo di una pandemia e il fattore disponibilità già piuttosto pressante all'apertura dei preorder, esauriti nel giro di pochi minuti. Acquistare una PS5 a Natale 2020 non è stato semplice, per usare un eufemismo, ma si è trattato solo del principio per una situazione che si è protratta nel corso dei mesi e che potrebbe durare fino al 2023 .

A tal proposito, gli abbonati a PlayStation Plus che sono passati alla console next-gen hanno ricevuto fin da subito un regalo speciale, la PS Plus Collection : un pacchetto digitale composto da ben diciotto giochi, che include prodotti come Uncharted 4: Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered, Days Gone, God of War, Bloodborne, Persona 5, Resident Evil 7 biohazard, The Last Guardian e altri ancora.

PS5 è stata lanciata sul mercato in due differenti versioni: una munita di lettore disco e disponibile al prezzo di 499,99€, l'altra pensata esclusivamente per la fruizione di contenuti digitali, dunque senza lettore disco, disponibile al prezzo di 399,99€. Una strategia inedita per Sony, forse ancora prematura: il grosso dell'utenza non era e non è disposto a rinunciare alla possibilità di rivolgersi al retail all'occorrenza, né ad abbandonare la vecchia collezione di giochi PS4, pienamente compatibile con il nuovo hardware.

I giochi finora

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il gioco di lancio di maggior successo per PS5

Pur puntando a un approccio cross-gen per molti versi distante rispetto alle dichiarazioni iniziali della dirigenza Sony, sul fronte dei giochi PS5 è partita decisamente bene e ha continuato a essere supportata in maniera molto convincente; dovendo però rinunciare, come detto, ad alcune importanti esclusive che non hanno fatto in tempo a uscire nel 2021, nello specifico God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West.

La line-up di lancio della console ha visto la presenza di titoli come lo straordinario remake di Demon's Souls, disponibile solo su next-gen, l'eccellente Marvel's Spider-Man: Miles Morales con anche la remaster di Marvel's Spider-Man, il divertente platform Sackboy: Una Grande Avventura e poi ancora le terze parti con Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion e DIRT 5.

Returnal, una sequenza di combattimento

Nel corso del primo trimestre del 2021 sono arrivati invece l'action stealth Hitman 3, la spettacolare Ultimate Edition di Control, le remaster di Nioh e Nioh 2, nonché le versioni next-gen di Yakuza: Like a Dragon, Marvel's Avengers e Crash Bandicoot 4: It's About Time!. L'unica esclusiva Sony, Destruction AllStars, lanciata direttamente nel catalogo di PlayStation Plus, in verità non ha convinto del tutto, sollevando qualche perplessità in merito al catalogo first party dopo i fasti del lancio.

Perplessità che tuttavia si sono sciolte come neve al sole ad aprile, di fronte al sorprendente Returnal: il third person shooter in stile roguelike sviluppato da Housemarque, che ha fatto da preludio all'acquisizione del team da parte della casa giapponese. Un'eccellente partenza per il secondo trimestre, che si è chiuso in maniera ancora più convincente con l'uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart, anche questa un'esclusiva PlayStation 5 fra le più attese.

Deathloop, una delle migliori esclusive PS5

Nel mezzo l'horror gotico e solidissimo di Resident Evil Village, il fenomeno Genshin Impact, le versioni next-gen di Judgment, Final Fantasy VII Remake, Star Wars Jedi: Fallen Order, DOOM Eternal e A Plague Tale: Innocence. Eccellenti apripista per un'estate che ha visto l'arrivo di Ghost of Tsushima Director's Cut, dell'avventura paranormale The Medium, di Lost Judgment, dell'ottima remaster Diablo 2: Resurrected e di due esclusive strepitose come Deathloop e Kena: Bridge of Spirits.

Come detto, il periodo autunnale ha accusato la mancanza di ulteriori produzioni first party, ma sul fronte dei multipiattaforma i giochi non sono assolutamente mancati: abbiamo assistito all'esordio di Alan Wake su PlayStation con la remaster, all'arrivo di Back 4 Blood con le sue meccaniche cooperative in stile Left 4 Dead, all'eccellente tie-in Marvel's Guardians of the Galaxy... e il resto è storia recente, recentissima.