GTA Trilogy su PC non funziona: il Rockstar Games Launcher è offline da alcune ore

GTA Trilogy su PC non funziona in queste ore, con il Rockstar Launcher che risulta offline da ieri senza particolari spiegazioni a parte un breve messaggio su Twitter che comunica delle operazioni di manutenzione, di fatto però impedendo a chi ha acquistato il nuovo gioco di poterlo utilizzare.

Le reazioni, come potete immaginare, non sono proprio delle migliori: in pratica, molti nuovi acquirenti di GTA Trilogy: The Definitive Edition, disponibile ufficialmente da ieri su PC e console, non possono utilizzare il gioco perché il Rockstar Launcher ufficiale ha dei problemi che richiedono un intervento, il quale si è protratto per diverse ore.



Anche in questo momento, in base alla pagina ufficiale che riferisce lo status dei vari servizi Rockstar Games, il Lancher per PC risulta completamente offline e inutilizzabile, cosa che impedisce l'accesso ai giochi contenuti nel client. In molti si stanno rivolgendo all'assistenza chiedendo dei rimborsi, a questo punto, anche se probabilmente i problemi dovrebbero essere risolti nel giro di qualche ora.

Peraltro, la situazione comporta anche l'impossibilità di utilizzare anche vari altri giochi all'interno del launcher come Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V, entrambi sembra molto utilizzati e popolati online anche ogni giorno. Tuttavia, gli utenti più arrabbiati al momento sono sicuramente gli acquirenti di GTA Trilogy, considerando che il gioco è stato lanciato proprio nei minuti in cui è incorso questo problema, impedendo dunque il normale utilizzo di un gioco appena comprato e lanciato sul mercato.