Destruction AllStars: voti appena sufficienti per l'esclusiva PS5

Non proprio esaltanti i primi voti della critica di Destruction AllStars, che hanno attestato la media voto sulla sufficienza. Un po' poco per una delle prime esclusive PS5, da cui era lecito attendersi molto di più, anche perché teoricamente Sony voleva venderlo a prezzo pieno al lancio della console.

In realtà c'è chi lo ha apprezzato, dandogli buoni voti e parlando di un gioco in fondo divertente, che si lascia giocare da subito e con cui non si disdegna di fare una partita di tanto in tanto. I più critici però hanno sottolineato come offra poche modalità, di cui alcune ridondanti e poco equilibrate, e di come il single player sia davvero misero.

Comunque sia, essendo uno dei giochi gratis per gli abbonati PS Plus di febbraio e marzo, a molti non dispiacerà giocarci e provarlo in prima persona, magari mettendosi in attesa dei promessi contenuti da cui sarà arricchito per almeno un anno.

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei primi voti ricevuti da Destruction AllStars: