Nioh Collection per PS5: il trailer di lancio ci ricorda l'imminente disponibilità

Koei Tecmo ha pubblicato il trailer di lancio della Nioh Collection per PS5, per ricordarci dell'imminente disponibilità della raccolta. Ricordiamo che acquistandola si portano a casa Nioh Remastered - Complete Edition e Nioh 2 Remastered - Complete Edition.

La Nioh Collection, così come le due edizioni rimasterizzate dei singoli giochi, sarà disponibile a partire dal 5 febbraio 2021 in tutto il mondo. Chi possiede Nioh 2 per PS4 riceverà l'upgrade alla versione next-gen gratuitamente.

Attualmente si tratta del modo migliore per conoscere la serie Nioh, nel caso non si possegga il gioco su PS4 o PC. Tra le caratteristiche della Nioh Collection spiccano i 120 fps (richiedono un televisore compatibile) e i tempi di caricamento ultra rapidi. Vi ricordiamo inoltre che nel prezzo sono compresi anche tutti i DLC pubblicati per entrambi i giochi post lancio, tanto per rendere l'offerta ancora più ghiotta.

I due Nioh sono dei giochi di ruolo d'azione ambientati nel giappone dell'epoca Sengoku, ispirati nemmeno troppo velatamente ai Dark Souls di FromSoftware nel gameplay (nonostante le molte differenze).