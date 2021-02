PS5: aumento di produzione difficile a causa della scarsità di semiconduttori

Stando a Sony è difficile aumentare la produzione di PS5 a causa dell'attuale scarsa disponibilità di semiconduttori. A dirlo è stato Hiroki Totoki, il CFO della compagnia, durante il recente resoconto finanziario in cui sono stati annunciati risultati record del settore PlayStation, con 4,5 milioni di PS5 vendute al lancio.

Totoki: "Per noi è difficile aumentare la produzione di PS5 in un periodo di scarsa disponibilità di semiconduttori e altri componenti. Non siamo riusciti a soddisfare l'altissima domanda dei clienti, ma continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per distribuire più unità possibili a chi sta aspettando PS5."

Il resoconto finanziario di Sony è stato particolarmente interessante non solo per aver svelato i numeri di PS5, davvero eccellenti, ma anche per aver trattato alcuni dettagli come le vendita in perdita della console; la percentuale di giochi digitali venduti rispetto a quelli fisici, che ormai ha raggiunto il 63% (43% nell'anno fiscale 2018, 55% nell'anno fiscale 2019) e che spiega la scelta di una PS5 solo digitale, e gli effetti positivi avuti dalla pandemia in corso sugli affari di Sony, con il tempo di gioco cresciuto del 30% solo a dicembre 2020.