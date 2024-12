Gli sviluppatori di Unpacking accusano Nintendo di non bloccare i giochi truffa

Cloni truffa

Oggi, Brier è tornata alla carica affermando su Bluesky che Nintendo non ha risposto alle segnalazioni riguardanti quelle che definisce delle "truffe palesi". "Sono passate più di due settimane e questi giochi sono ancora sull'eShop," ha scritto Brier. "Nintendo non ha risposto a nessuna delle nostre segnalazioni su queste truffe palesi che utilizzano il nome registrato del nostro gioco e ingannano intenzionalmente i clienti di Nintendo affinché acquistino delle imitazioni dozzinali."

Questa non è la prima volta che gli sviluppori di Unpacking, che di suo ha venduto più di un milione di copie, combattono contro truffe di questo genere. Nel 2022 fecero rimuovere un clone dai negozi mobile, che oltretutto stava facendo degli ottimi numeri. Lo sviluppatore del clone per eShop, CGI Lab, non è oltretutto nuovo a operazione di questo tipo, con cloni come Video Game Store: Supermarket Simulator, Car Parking Legends: Drive & Park Adventure e Anime Puzzle Quest: The Magical Girls Adventure che sono stati nel tempo rimossi e non compaiono più nemmeno nel sito ufficiale dello studio. La domanda che gli sviluppatori e gli osservatori si pongono, quindi, è perché Nintendo continui a far arrivare nell'eShop titoli di questo sviluppatore, visti i trascorsi.