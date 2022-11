Per il primo anniversario del gioco, lo studio di sviluppo Witch Beam Games ha annunciato che il puzzle game zen Unpacking ha venduto più di un milione di copie. Non male per un titolo così piccolo, ma significativo.

Oltre alle vendite, sono stati forniti altri dati interessanti, tramite un'infografica pubblicata su Twitter.

Unpacking è stato giocato in 185 nazioni differenti, ha ricevuto 50 nomine per diverse premi, risultando vincente in 20 occasioni. Inoltre, il 14% dei giocatori ha finito tutte le toilet, informazione che sarà sicuramente importantissima per chi conosce il gioco.

Lo studio di sviluppo e l'editore, Humble Games, ne hanno approfittato per ringraziare tutti i giocatori che hanno acquistato e supportato Unpacking.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Unpacking. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Unpacking è un gioco zen sull'esperienza familiare di tirare fuori oggetti dalle scatole e sistemarli in una nuova casa. Metà puzzle a blocchi e metà decorazione della casa, ti invitiamo a creare uno spazio soddisfacente scoprendo indizi sulla vita che stai tirando fuori dalle scatole. Nel corso di otto traslochi, avrai la possibilità di creare un legame con un personaggio che non vedi mai e una storia che non ti viene mai raccontata.

Svuota le scatole, da una camera da letto a un'intera casa

Stile di gioco meditativo senza contaminuti, misuratori o punteggi

Esplora un ambiente domestico con tutti i suoi angoli e le sue nicchie mentre impili i piatti, appendi le salviette e sistemi i libri sugli scaffali

Scopri la storia di un personaggio attraverso gli oggetti che si porta dietro in ogni nuova casa (e quelli che si lascia alle spalle)

Colonna sonora di Jeff van Dyck, compositore e direttore audio vincitore di un premio BAFTA