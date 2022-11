Forza Horizon 5: raytracing in gioco, supporto a DLSS e FSR 2.0 su PC in arrivo

Playground Games ha annunciato che con il prossimo aggiornamento della versione PC di Forza Horizon 5, saranno aggiunte diverse migliorie grafiche di ultima generazione, come il raytracing in gioco, DLSS di Nvidia, FSR 2.0 di AMD e altre ancora. L'aggiornamento si chiamerà Donut Media, sarà il 14° maggiore, e sarà pubblicato l'8 novembre 2022.

Forza Horizon 5 è il più acclamato gioco di corse uscito negli ultimi anni, soprattutto tra quelli con struttura open world. Oltre alla qualità del gioco, va plaudito anche il supporto costante offerto dallo studio di sviluppo, che ha evoluto il gioco con diversi aggiornamenti.

Playground Games ha deciso di potenziare il lato grafico del gioco su PC, aggiungendo delle caratteristiche molto popolari. L'obiettivo generale è di migliorare performance e fedeltà visiva, soprattutto sui sistemi high-end. Le migliorie includono:

Raytracing tramite DirectX in gioco: attualmente Forza Horizon 5 ha già il raytracing su PC e Xbox Series X|S, ma solo nella modalità ForzaVista, ossia quella di presentazione delle auto. Con il nuovo aggiornamento, la versione PC godrà del raytracing anche nel gameplay, sui riflessi delle auto e nella modalità fotografia. Il raytracing sarà impostabile su due nuove livelli di dettaglio, che si aggiungono a Medio e Alto: Ultra ed Extreme.

Raytracing in arrivo su Forza Horizon 5

Le nuove modalità supportano i riflessi delle auto in Free Roam e nelle gare, con Extreme che supporta le risoluzioni superiori. Entrambe le modalità supportano i riflessi delle auto in modalità foto, incluse quelle guidate dall'intelligenza artificiale. Gli sviluppatori ci tengono ad avvertire che per il raytracing avanzato ci sarà bisogno di sistemi abbastanza potenti.

Tutti i giocatori con schede grafiche AMD, Nvidia e Intel potranno usufruire del supporto a FidelityFX Super Resolution 2.0 di AMD, che consente di renderizzare Forza Horizon 5 in 4K, usando un frame buffer di 1080p, migliorando quindi enormemente le performance.

Infine, chi possiede una scheda video Nvidia RTX potrà attivare DLSS 2.4 (Deep Learning Super Sampling Super Resolution), anch'esso in grado di renderizzare Forza Horizon 5 in 4K, usando un frame buffer di 1080p.

Playground Games non ha confermato di voler supportare in futuro DLSS 3.0, la nuova versione della tecnologia di Nvidia, attualmente ad appannaggio delle sole schede RTX serie 40.

Se vi interessa il gioco e volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Forza Horizon 5.