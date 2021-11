Offerte Amazon: preorder Pokémon Diamante Lucente + Perla Splendente di nuovo in sconto

Su Amazon è ora disponibile in sconto il preorder di Pokémon Diamante Lucente + Pokémon Perla Splendente, precisamente a 19.99€ in meno (ovvero il 16%).

Il prezzo pieno di questo pacchetto è 119.98€, praticamente la stessa cifra dell'acquisto dei due giochi separati. L'offerta odierna permette di risparmiare e avere subito entrambi i giochi. Precisiamo che entrambi i giochi sono in formato fisico con cartuccia e che non si tratta del Dual Pack (che è una sorta di edizione speciale), sono i due giochi nelle confezioni regolari venduti assieme. La data di uscita è il 19 novembre 2021. L'offerta odierna viene proposta regolarmente su Amazon, ma considerando che l'uscita è prossima, vi conviene fare il preorder subito se vi interessa questo pacchetto.

Se cercate il Dual Pack, potete trovarlo qui sotto. Inoltre, vi lasciamo anche i riferimenti per i preorder delle versioni base dei giochi, nel caso nel quale vi interessino. Questi ultimi non sono in offerta, però.

Un'ambientazione innevata di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

