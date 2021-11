GTA: The Trilogy è pieno di bug e glitch, fan furiosi su Twitter

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition da pochi giorni è disponibile negli store digitali, ma le remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas non sono proprio come in molti se le aspettavano. Al netto delle migliorie al comparto grafico e modifiche al gameplay, attualmente i giochi sono pieni di bug e glitch che stanno mandando su tutte le furie molti utenti, che non possono fare altro che sfogarsi su Twitter.

Come sappiamo questa riedizione non è un semplice remaster, dato che introduce un nuovo sistema di illuminazione, modelli poligonali rifatti, migliora la draw distance ecc. Tuttavia un lavoro simile a quanto pare ha creato anche dei problemi tecnici non indifferenti, in alcuni casi parliamo di bug, glich grafici, ma anche di freeze e problemi di performance, mentre in altri casi i giocatori criticano le scelte stilistiche fatte da Grove Street Games.

Nei tweet di seguito potrete capire meglio di cosa stiamo parlando. Ad esempio potete ammirare il nuovo, orribile, modello poligonale di Denise Robinson a confronto con quello originale. Oppure la pessima implementazione della pioggia, ponti che diventano invisibili, o persino dei typo in alcune scritte o insegne pubblicitarie che erano assenti nelle versioni originali.

Questi ovviamente sono alcuni esempi, purtroppo in rete se ne trovano molti altri. La speranza è che Groove Street Games pubblichi il prima possibile una patch correttiva al più presto che possa correggere le magagne che attualmente affliggono GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.

Nel frattempo la versione PC della trilogia è stata rimossa dal Rockstar Game Launcher per un periodo di tempo indefinito.