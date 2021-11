GTA: The Trilogy Definitive Edition per PC rimosso da Rockstar Games, ecco perché

GTA: The Trilogy Definitive Edition per PC è stato rimosso da Rockstar Games, che a un certo punto si è trovata costretta a spiegare il motivo di tale operazione: è necessario eliminare dei file inclusi erroneamente nel pacchetto.

Dopo che gli utenti si sono trovati di fronte a una situazione inaspettata, con GTA Trilogy per PC non funzionante e il Rockstar Games Launcher offline per ore, il team di sviluppo ha pubblicato un breve comunicato per spiegare cos'è successo.

"Il Rockstar Games Launcher è di nuovo online, ma GTA: The Trilogy - The Definitive Edition non potrà essere giocato o acquistato finché non avremo rimosso alcuni file inclusi per errore in queste versioni", si legge nel post. "Ci scusiamo per il disagio e speriamo di poter riattivare in fretta il gioco."

In realtà non è la prima volta che si verifica un problema simile: anche GTA: The Trilogy per PS5 e PS4 è stato rimosso dal PlayStation Store per alcune ore, forse per lo stesso motivo.

Insomma, sembra che il lancio dell'attesa remaster non sia andato propriamente liscio, né è stata data la possibilità alle testate internazionali di poter provare il pacchetto con il tradizionale anticipo al fine di uscire con le recensioni.