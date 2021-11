GTA: The Trilogy per PS5 e PS4 rimosso dal PlayStation Store temporaneamente

A poche ore dallo sblocco delle versioni digitali di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, la versione PS4 e PS5 della trilogia è stata rimossa dal PlayStation Store temporaneamente. Apparentemente ciò è dovuto al fatto che alcuni giocatori sono riusciti ad attivare la propria copia digitale prima del tempo.

Il preload della trilogia rimasterizzata è infatti disponibile già da alcuni giorni, ma lo sblocco delle copie avverrà alle 16:00 italiane di oggi, giovedì 11 novembre. Tuttavia come riporta VGC, alcuni utenti in paesi come la Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito sono riusciti ad avviare la propria copia con più di 24 ore di anticipo rispetto ai tempi. Il che tra l'altro spiega i video gameplay della versione PS4 spuntati in rete nella giornata di ieri.

Per questo motivo l'acquisto della versione digitale di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è stata temporaneamente sospesa. Al momento pagina dedicata del PlayStation Store non è più visualizzabile con la ricerca interna, ma solo con una ricerca web esterna, utilizzando ad esempio Google (qui il link). Tuttavia, anche accedendo in questo modo, l'opzione relativa all'acquisto della trilogia non è al momento attiva ed è presente solo il countdown relativo alla pubblicazione,

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, uno scatto da Vice City

Probabilmente GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sarà nuovamente disponibile all'acquisto per PS5 e PS4 a partire dalle 16:00 di oggi, ovvero l'orario di lancio del trilogia nel mondo.

Ieri Rockstar Games ha svelato la lista delle oltre 200 canzoni disponibili in GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, ma purtroppo un buon numero di tracce degli originali sono assenti nelle remaster.