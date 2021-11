GTA: The Trilogy, video gameplay di GTA 3, Vice City e San Andreas in un leak

Ormai manca davvero poco al lancio di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition e come era prevedibile sono apparsi in rete in anticipo dei video gameplay dei tre giochi della raccolta.

A un giorno dal lancio delle versioni rimasterizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas molti giocatori stanno chiedendo a gran voce un filmato di gameplay esteso della raccolta, dato che per il momento Rockstar Games si è limitata a mostrare un breve trailer comparativo e un buon numero di immagini: troppo poco per farsi un'idea dei miglioramenti al comparto tecnico e dei cambiamenti alle dinamiche di gioco promesse dagli sviluppatori.

Sul forum di ResetEra sono state condivisi dei video di gameplay registrati da utenti che hanno ottenuto in anticipo la loro copia di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per PS4. Nei player sottostanti potrete ammirare ben 33 minuti di gioco di GTA 3 e circa 41 minuti di Vice City. Mentre a questo link trovate una breve clip off-screen di GTA San Andreas. Nei filmati possiamo notare alcuni dei cambiamenti fatti nella raccolta, come la ruota per la selezioni di armi e stazioni radio, nonché la possibilità di ricominciare subito una missione fallita senza dover tornare manualmente al punto di partenza.

Vi ricordiamo che GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile da domani, giovedì 11 novembre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC in versione digitale. Dal 7 dicembre la trilogia debutterà nei negozi in edizione fisica per Nintendo Switch e piattaforme PlayStation e Xbox. Nella prima metà del 2022 la raccolta arriverà anche su dispositivi mobile iOS e Android.

Nel frattempo Rockstar Games ha pubblicato una galleria di GIF celebrative in vista del lancio di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.