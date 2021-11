Fallout 5: Bethesda ha già delle idee, ma prima vengono Starfield e The Elder Scrolls VI

Bethesda ha già qualche idea per Fallout 5, che comunque vedremo solo tra molto tempo. A dirlo è stato Todd Howard, uno dei dirigenti dello studio, ai microfoni di IGN.com, cui ha raccontato che c'è già una visione per dove indirizzare la serie, ma che è prematuro parlarne.

Prima di Fallout 5 però, ci sono da chiudere Starfield e The Elder Scrolls VI, quest'ultimo ancora in pre-produzione. Entrambi sono considerati prioritari, quindi le nuove avventure di Fallout potrebbero vedere la luce tra diversi anni, a fine generazione o oltre.

Sulla possibilità di affidare la serie a un altro studio, come fu fatto con Fallout: New Vegas, Howard ha riposto che la serie Fallout fa parte del DNA di Bethesda, facendo così capire che non ci sarà alcuna esternalizzazione dei nuovi capitoli. Quindi niente nuovo Fallout di Obsidian, almeno nel breve periodo, nonostante facciano parte entrambe degli Xbox Game Studios.

Mentre aspettiamo pazientemente Fallout 5, che sicuramente sarà un'esclusiva Xbox, i fan della serie possono giocare a Fallout 76, che aggiornamento dopo aggiornamento è diventato un'esperienza molto diversa da quella del lancio, oppure possono rivivere i vecchi capitoli, che sono ancora validissimi.