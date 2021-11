NOW Smart Stick, offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021 con Sport, Cinema o Intrattenimento

Per l'Early Black Friday 2021, su Amazon è ora in offerta una NOW Smart Stick, con 2 mesi di sport o con 3 mesi a scelta tra cinema o intrattenimento. Lo sconto è di 15€, ovvero del 50%.

Offerta Amazon NOW Smart Stick con i primi 3 mesi a scelta fra Cinema oppure Entertainment| Chiavetta streaming | TV € 29,99 € 14,99 Vedi

Offerta

Offerta Amazon NOW Smart Stick con i primi 2 mesi di Sport inclusi | Chiavetta streaming | TV € 29,99 € 14,99 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno per una Now Smart Stick è 29.90€, ma periodicamente è possibile trovarla in offerta a prezzi inferiori, intorno ai 20€. Quella odierna è però un'offerta migliore, al prezzo più basso dell'ultimo anno e mezzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

NOW Smart Stick è un dispositivo che ti permette di guardare i tuoi contenuti preferiti in streaming sulla tua TV anche se non hai una Smart TV o se l'app di NOW non è disponibile sulla tua TV. Si può accedere anche a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Spotify. Ogni modello include un codice per vedere lo sport (2 mesi) o Cinema/Intrattenimento (3 mesi, a scelta tra i due).

Pass Cinema di NOW include oltre 1000 film on demand e prime visioni come Godzilla vs Kong, Tolo Tolo, Tenet, le produzioni originali Sky come Lovely Boy e tanti generi per tutti i gusti con nuovi titoli ogni settimana.

Pass Intrattenimento di NOW include le stagioni complete delle serie TV più amate come Omicidio a Easttown e le produzioni originali Sky come la nuova stagione di Gomorra, gli show più attesi come X Factor, MasterChef e Alessandro Borghese - 4 Ristoranti e gli imperdibili documentari di National Geographic, History e Sky Arte.

Pass Sport di NOW include la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021-24, la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League 2021-2024, con tutte le partite visibili anche grazie a Diretta Gol. Una selezione di partite di Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021-2024. La Formula 1 fino alla fine della stagione 2022, la MotoGP fino alla fine della stagione 2021. Il Tennis internazionale, lo spettacolo della NBA fino alla stagione 2022/23 e molto altro.

Per usare la NOW Smart Stick serve: TV con ingresso HDMI, connessione Wi-Fi (di casa o dello smartphone) e carta di credito o PayPal.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

NOW Smart Stick

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.