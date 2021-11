One Piece, Netflix svela il cast della serie live action

Poche ore fa Netflix ha svelato parte del cast dell'attesa serie live action di One Piece. Nello specifico sono stati svelati gli attori che interpreteranno Luffy e alcuni dei membri della sua ciurma, ovvero Nami, Sanji, Zoro e Usop.

L'annuncio è arrivato insieme una clip su Instagram dove gli attori si presentano ai fan dell'opera del sensei Eiichirō Oda, che potrete visualizzare qui sotto. Iñaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara?) sarà Monkey D. Luffy, Mackenyu (Rurouni Kenshin: Final Chapter, Pacific Rim: Uprising) interpreta Roronoa Zoro, mentre Emily Rudd (Fear Street, Hunters) sarà Nami. Infine Jacob Romero Gibson (Greenleaf, All Rise) interpreta Usop e Taz Skylar (Boiling Point, Villain) sarà Sanji.

Basata sull'iconico manga Eiichirō Oda, la prima stagione della serie live action di One Piece di Netflix sarà composta da dieci episodi che adatteranno l'arco narrativo di Romance Down, di cui è già pronta la sceneggiatura. Al momento non è stata ancora annunciata una finestra di pubblicazione della serie TV, ma secondo alcune voci di corridoio le riprese dovrebbero iniziare verso la fine dell'anno, quindi la prima stagione dovrebbe arrivare nel corso del 2022 salvo imprevisti.

Che cosa ne pensate degli attori scelti per la ciurma di Cappello di Paglia? Fatecelo sapere nei commenti.