GTA: The Trilogy, niente video gameplay, ma Rockstar pubblica delle GIF celebrative

Mancano pochissimi giorni al lancio di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition e mentre molti giocatori stanno chiedendo a gran voce un gameplay trailer che mostri in azione la trilogia rimasterizzata, Rockstar Games invece ha deciso di pubblicare una raccolta di GIF celebrative.

Le GIF rappresentano alcuni dei momenti più iconici da tutti e tre i giochi della raccolta, come ad esempio quella del tweet sottostante, e sono state pubblicate nella pagina GIPHY ufficiale di Rockstar Games, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

L'iniziativa è sicuramente originale e simpatica a modo suo, ma in molti probabilmente avrebbero preferito un video gameplay. Allo stato attuale di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition abbiamo visto solo un breve trailer che mette a confronto originali e remaster, nonché un buon numero di immagini.

Insomma in molti vorrebbero vedere in azione la trilogia in azione in un filmato di gameplay esteso, non solo per constatare le migliorie al comparto grafico ma anche le modifiche fatte per ammodernare il gameplay promesse da Rockstar Games. Detto questo, non è escluso l'arrivo di qualche gradita sorpresa nelle prossime ore, incrociamo le dita.

Vi ricordiamo che Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile a partire dall'11 novembre in versione digitale per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Dal 7 dicembre sarà disponibile l'edizione fisica per Switch, piattaforme PlayStation e Xbox. Nella prima metà del 2022 invece arriveranno le versioni iOS e Android.

Di recente Rockstar Games ha pubblicato nuovi scatti provenienti dalle versioni PC, PS5, PS4 e Switch di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.