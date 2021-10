GTA: The Trilogy: nuove immagini e dettagli su gameplay, grafica e performance

Tramite il sito ufficiale di Rockstar Games sono stati condivisi nuovi dettagli sulle novità per il gameplay e la grafica delle versioni rimasterizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas della GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, nonché una nuova galleria di immagini.

Per quanto riguarda le modifiche al gameplay e i contenuti, Rockstar Games promette ammodernamenti che permettano di approcciarsi più facilmente a questi grandi classici. Tra questi, come sappiamo già, c'è una configurazione dei comandi in stile GTA V, a cui si aggiungono controlli di guida aggiornati per San Andreas, e miglioramenti al gunplay e ai controlli per il puntamento dei target.

È stata inoltre aggiornata la ruota di selezione di armi e stazioni radio, così come le mini-mappe, che tra l'altro ora permettono ai giocatori di impostare un waypoint per il punto che vogliono raggiungere. Inoltre è stata aggiunta la possibilità di ricominciare immediatamente una missione fallita, senza dover tornare manualmente al punto di inizio della stessa, una novità che probabilmente verrà apprezzata da molti.

Per quanto riguarda le modifiche al comparto grafico, è stata aumentata la draw distance e aggiunte texture ad alta risoluzione per numerosi elementi, inclusi personaggi, armi, veicoli e strade. Inoltre ci sarà un nuovo sistema di illuminazione con ombre e riflessi migliori, nonché acqua, effetti meteorologici, alberi e fogliame di qualità maggiore.

Infine Rockstar Games ha svelato le caratteristiche esclusive delle diverse versioni di GTA: The Trilogy - The Collection. Su PS5 e Xbox Series X|S la trilogia girerà alla risoluzione 4K e 60 fps, mentre quella PC supporterà la tecnologia Nvidia DLSS.

La versione Nintendo Switch, invece, sulla carta potrebbe essere la più interessante da testare con mano. Oltre al giroscopio per la mira, questa versione sfrutta anche il touchscreen della console per zoomare, muovere l'inquadratura e gestire i menu di selezione.

Di seguito invece le nuove immagini di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition:

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile a partire dall'11 novembre per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Inoltre San Andreas sarà incluso nel catalogo Xbox Game Pass, mentre GTA 3 in quello del PlayStation Now. Nel 2022 arriverà anche su iOS e Android. Se ancora non lo avete visto, ecco il primo trailer ufficiale che confronta i titoli originali con le remaster.