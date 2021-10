Unplugged: la recensione del rhythm game per realtà virtuale: Guitar Hero ha un nuovo erede!

La speranza però si riaccende per gli appassionati di Guitar Hero grazie a Unplugged , una versione per realtà virtuale molto simile al prodotto che tutti conosciamo, sviluppata da Anotherway e pubblicata da Vertigo Games.

Il gioco si apre con un esaustivo tutorial , illustrato da un maestro d'eccezione: a seguirci durante la nostra avventura è Satchel, chitarrista degli Steel Panther, che ci parlerà da un poster nel corso della nostra avventura. Per giocare a Unplugged è necessario, per prima cosa, trovarsi in una stanza ben illuminata, assicurarsi che le telecamere esterne di Oculus siano perfettamente pulite (per agevolare la lettura delle nostre mani) e che le maniche siano ben rimboccate, in modo da non ostacolare il visore. Aggiungiamo che è importantissimo trovare una posizione sicura e comoda, ma che sia assolutamente in piedi, per motivi che vi spiegheremo tra poco.

Unplugged prende le solite basi costruite con Guitar Hero e le trasla nel mondo dell' air guitar , ovvero il gesto di suonare una chitarra immaginaria. Questo si ottiene grazie alla lettura, da parte del visore Oculus, delle mani del giocatore: il software del visore di Facebook, infatti, è capace di riconoscere le mani dell'utente e i loro movimenti. Una caratteristica di Oculus partita come strumento di accessibilità per le persone che necessitano del linguaggio dei segni per comunicare e che si è tradotta in un elemento ludico molto in fretta. Prima di avviare il gioco è quindi necessario andare nel menù impostazioni di Oculus e attivare il riconoscimento delle mani ( qui la guida ufficiale).

Come si gioca

Le combo tasti in Unplugged sono posizionate su più punti del manico della chitarra

Dopo aver spuntato tutti gli elementi di questa lista, un po' come se avessimo fatto il sound check prima di un concerto, possiamo impugnare la nostra air guitar, posizionarla in modo comodo nel nostro campo visivo e iniziare a suonare. Quando una traccia parte le nostre mani saranno, chiaramente, impegnate in due azioni distinte: una nell'impugnare il plettro e l'altra il manico della chitarra. A differenza di Guitar Hero, che prevedeva solo l'uso di cinque tasti con diverse combinazioni, in Unplugged ci viene richiesto non solo di soddisfare una specifica combinazione di tasti virtuali (rosso, azzurro, verde e giallo) ma di farlo in una specifica posizione del manico: per finalizzare la nota questa va ovviamente plettrata.

La griglia che ci troveremo davanti quindi ha quattro diversi binari, sui quali vedremo apparire le diverse combinazioni delle note; per capire invece se una nota viene plettrata o meno, vedremo un'animazione in prossimità delle corde.

Alle meccaniche di base si aggiunge qualche interessante come la presenza di combo speciali e power up. Le combo speciali sono rappresentate dalle note che non necessitano di essere plettrate e quelle vibrate: per le prima la mancanza del colpo di plettro è compensato da sequenze molto serrate di combo su tutta la lunghezza del manico mentre le seconde sono prolungate e vanno a sostituire l'effetto di distorsione che in Guitar Hero veniva applicata dalla leva posizionata sotto il tasto del plettro.

I power up invece fluttueranno in cima al manico della chitarra e per attivarli dovremmo colpirli proprio con la chitarra. A tutto questo poi si aggiungono alcuni minigiochi molto carini dove ci verrà chiesto di accordare la chitarra.

La tracklist di Unplugged è composta da 23 canzoni

Pur non essendoci una chitarra vera, con bottoni di plastica e levette che fanno resistenza sotto le nostre dita, il feedback dei comandi in partita è sorprendentemente piacevole, merito anche di un sound design parecchio curato.

La track list è varia e molto valida, composta da 23 tracce che spaziando dai grandi classici a canzoni più contemporanee: da Should I Stay Or Should I Go dei The Clash a Left Hand Free di Alt-J passando per Roadie dei Tenacious D... e senza dimenticare, ovviamente Eye Of The Panther degli Steel Panther. Il potenziale per espandere la track è chiaramente infinito, un po' come le tracce di Beat Saber, e siamo curiosi di vedere come l'esperimento di Anotherway continuerà nel corso dei mesi.