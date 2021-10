Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp per Nintendo Switch rinviato al 2022

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp arriverà in ritardo, visto che è stato rinviato al 2022 rispetto alla data precedentemente annunciata da Nintendo, che ci farà dunque aspettare ancora un po' prima di poter mettere le mani su questa riedizione aggiornata dei celebri titoli rielaborati per Nintendo Switch.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sarebbe dovuto uscire il 3 dicembre 2021 ma evidentemente gli sviluppatori non hanno fatto in tempo a completare i lavori e ora non c'è una nuova data di uscita quanto piuttosto un periodo di lancio: questo dovrebbe corrispondere alla primavera del 2022, secondo quanto riferito da Nintendo of America.



"Il gioco ha bisogno solo di un po' più di aggiustamenti finali, combatterete con Andy e gli amici molto presto! Grazie per la vostra pazienza", si legge nel messaggio diffuso da Nintendo. Nessun particolare problema tecnico alla base della decisione ma la solita necessità di avere un po' di tempo extra da dedicare alla pulizia generale del gioco.

Annunciato per Nintendo Switch con un trailer lo scorso giugno, in occasione dell'E3 2021, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è una riedizione dei due capitoli del celebre strategico a turni usciti originariamente su Game Boy Advance, ovvero Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising, con una rielaborazione generale della grafica, ora in 3D, e di qualche elemento del gameplay.

In generale, la struttura e la storia dovrebbero essere le stesse: si tratta di uno strategico a turni dall'aria alquanto fumettosa ma che nasconde una struttura rigorosa e particolarmente impegnativa, tutta costruita su rapporti di forze stabiliti e la necessità di pianificare perfettamente le mosse. Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.