Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, anteprima

Se non conoscete Advance Wars e avete notato qualche somiglianza coi vecchi Fire Emblem nel trailer mostrato durante il Nintendo Direct dell'E3 2021, vogliamo rassicurarvi: non avete le traveggole. La serie Wars non sarà molto conosciuta in occidente, ma ha addirittura anticipato Fire Emblem ai tempi del NES. Senza considerare che lo sviluppatore è fondamentalmente lo stesso: Intelligent Systems. Nonostante siano considerati tra i giochi migliori di tutti i tempi, le nuove generazioni hanno sentito parlare molto poco di Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising, i due capitoli che risalgono agli anni del Game Boy Advance e nel corso degli ultimi vent'anni hanno avuto soltanto due sequel su Nintendo DS, saltando ogni altra generazione di console (se escludiamo i due Battalion Wars che comunque erano spin-off su cui ha lavorato un altro sviluppatore).

Guerre a turni

Ambientato in Cosmolandia, un mondo moderno diviso in regioni colorate come Orange Star e Blue Moon, Advance Wars racconta una guerra in cui saremo direttamente coinvolti in qualità di consiglieri dei comandanti che schiereranno le loro truppe in attacco o in difesa. Dialoghi ben scritti e illustrazioni coloratissime tradiscono i toni adulti della trama, che sembra un po' all'acqua di rose, coi suoi personaggi rotondeggianti e per nulla minacciosi, ma che in realtà ha tutte le credenziali di un thriller fantapolitico pieno di colpi di scena e svolte improvvise.

Gli Ufficiali Comandanti che possiamo scegliere in alcune mappe per guidare le nostre truppe non sono solo l'incarnazione di un bonus statistico o di una funzione di gameplay: a volte la nostra scelta cambia temporaneamente il corso della storia, sfociando in missioni extra e prospettive diverse prima di tornare sulla carreggiata principale.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, un'immagine del gioco.

Come abbiamo detto, il gameplay ricorda molto Fire Emblem. Le fazioni che si danno battaglia in ogni mappa agiscono a turni: nel corso del proprio turno, il giocatore o la CPU creano nuove unità, le muovono nel loro raggio d'azione e possono attaccare direttamente o indirettamente le unità avversarie. Advance Wars impiega una mappa a griglia quadrata che include le più svariate tipologie di terreno: strade asfaltate, campi, foreste, spiagge e così via.

La tipologia del terreno svolge una funzione fondamentale in termini di gameplay, perché incide sulle performance delle unità di terra, garantendo vantaggi o svantaggi che possono fare la differenza nello scontro. Quando due unità collidono, la schermata cambia visuale e si divide in due parti: in una metà possiamo vedere le nostre unità, e nell'altra i nemici che ci stanno attaccando o che stiamo attaccando noi.

Ovviamente vince la fazione che riesce a conquistare il quartier generale nemico, anche se alcune mappe impongono obiettivi molto diversi: a volte bisognerà conquistare una o più città, sconfiggere un certo numero di nemici e così via.

La varietà di unità a disposizione del giocatore è enorme e include non solo la fanteria di terra, ma anche veicoli come carri armati o mezzi di trasporto semplici, e velivoli come elicotteri e aerei da combattimento. Ciascuna unità è caratterizzata da parametri ben precisi che la rendono più o meno efficace contro altre unità, e alcune dispongono di un'arma principale che funziona particolarmente bene contro determinate tipologie di bersagli: questo significa che schierare un'unità sul campo per sconfiggere il nemico potrebbe essere controproducente se la fazione avversaria dispone di armi efficaci contro le truppe che abbiamo appena mandato a morte.

Fortunatamente, il Comandante che il giocatore seleziona a inizio missione rappresenta una sorta di asso nella manica: riempito l'apposito indicatore, è possibile utilizzare un'abilità speciale chiamata Virtù che può cambiare le sorti della battaglia. Alcuni Comandanti si limiteranno a potenziare temporaneamente le loro truppe, mentre altri potrebbero persino cambiare le condizioni atmosferiche a loro vantaggio.

Advance Wars è uno strategico a turni impegnativo, ma la curva di apprendimento bilanciata e svariate meccaniche che si intersecano tra loro a formare un sistema di combattimento a turni tra i più ingegnosi e stratificati nel genere tutto. Il giocatore dovrà imparare a gestire in maniera intelligente non solo gli spostamenti delle truppe e le loro peculiarità, ma anche la conquista di terreni e edifici che consentono di rifornire o creare nuove unità.

Caratterizzato da una campagna single player particolarmente longeva e da svariate modalità di gioco secondarie, non ultima quella che ricompensa coi punti necessari a sbloccare nuovi ufficiali, Advance Wars era anche un titolo ottimo da giocare in multiplayer grazie alla possibilità di collegare due Game Boy Advance tramite cavo Link, oppure di giocare sullo stesso sistema, passandolo di mano in mano a ogni turno. La nostra speranza è che Nintendo implementi un'infrastruttura online per consentire ai giocatori di affrontarsi anche via Internet.