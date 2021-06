Abandoned: le ipotesi dicono sia un gioco Kojima, le "prove" aumentano

In questi giorni sta facendo parlare di sé Abandoned, nuovo misterioso gioco esclusiva PS5 presentato tramite PlayStation Blog. Gli autori hanno condiviso un teaser che ha subito fatto pensare al fatto che si trattasse di Silent Hill, ma hanno poi smentito le voci riguardo al fatto che vi fosse alcuna affiliazione con Kojima, Konami e Silent Hill. Questo, però, non ha impedito ai giocatori di creare tante ipotesi sulla vera natura del gioco e, ora, sono state raccolte tante "prove", se così vogliamo chiamarle.

Quali sono queste prove? Prima di tutto, si parla del logo del team di sviluppo, Blue Box Game Studios, che è come potete vedere è una il "negativo" del logo PS Studios. Inoltre, il logo di PS Studios, in versione animata, si illumina di blu creando una appunta una "scatola blu". Anche il fatto che il team di chiami "Studios", pur essendo un piccolo sviluppatore, è strano. Parlando del team, si fa notare che l'unico dipendente noto è Hasan Kahraman, ovvero HK, ovvero le iniziali di Hideo Kojima. Inoltre, Google Translate traduce Kahraman (turco) in Hideo (giapponese).

Blue Box Game Studios vs PlayStation Studios

Si continua poi parlando dei giochi di Blue Box, uno dei quali è un accesso anticipato chiamato The Haunting Blood Water Curse, ispirato a Fatal Frame, classico horror giapponese, che si lega quindi alle ipotesi di Silent Hill. Il gioco è però stato preso in carica da CREATEQ Interactive, altro sviluppatore che sembra non avere un passato. Ci sono poi altri due giochi per Android, entrambi in accesso anticipato, non più disponibili, con esattamente 5 download totali. Uno di questi ha come logo l'impronta di una mano, simile a Death Stranding.

Anche Blue Box come team è misterioso, visto che sembra non avere un passato o sviluppatori. Hasan Kahraman ha un profilo LinkedIn con quasi nessun collegamento e pochissime informazioni. Il canale YouTube del team di sviluppo, inoltre, ha zero video pur avendo come data di creazione il 2015. Si vede solo un'immagine che mostra colline/montagne con della nebbia: dobbiamo veramente dire "Silent Hill"?

Abandoned

Per ora c'è un grande problema in questa teoria: Silent Hill è di Konami, che potrebbe non essere in ottimi rapporti con Kojima. Avremo risposte con il trailer di presentazione che ha una data... e una app.