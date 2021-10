New World: skin, maschere e arredamenti a tema Halloween nel negozio

Anche New World festeggia Halloween, con Amazon Games che ha aggiornato il negozio interno con nuovi costumi, skin per armi, maschere, arredamenti, emote e tinte, molte delle quali a tema con la festività.

Di recente New World si è aggiornato alla versione 1.03 che ha introdotto i tanto attesi Trasferimenti tra server. Ora invece è stato ampliato in negozio e tra le novità troviamo la "Zucca Allegra di Jack lo Scapestrato", ovvero la classica zucca intagliata con all'interno una candela tipica di Halloween, che sarà disponibile gratuitamente fino al 15 novembre.

Il resto degli oggetti introdotti invece sarà disponibili all'acquisto con i Marchi della Fortuna, ovvero la valuta premium di New World, ottenibile con soldi reali. Tra questi troviamo le nuove skin Conte Assetato di Sangue (14.000 marchi), il costume da mummia egizia "Sudario del Faraone" (14.000 marchi) e il "Cavaliere Scheletrico" (16.000 marchi). Per quanto riguarda le armi invece troviamo il "Martello di Frankenstein" (8.500 marchi), lo "Stocco Scheletrico", il moschetto "Dissanguatore Cremisi" (8.500 marchi), la layered per il bastone della vita "Vedova Nera" (8.500 marchi) e infine l'ascia "Maledizione del Faraone" (8.500) marchi.

Sono presenti anche quattro maschere da Halloween al prezzo di 7.000 marchi l'una, ovvero Maschera Elementale, del Demone, da Medico della Peste e da Elusivo. Per 25.000 marchi inoltre sarà possibile acquistare il "Pacchetto Decorazioni Casa Spettrali" che include:

Lapide rubata

Kit del preparatore di pozioni

Scopa incantata

Tende tarmate

Calderone ribollente

Il cristallo delle evocazioni

Lanterna della vanità di Jack lo Scapestrato

Lanterna della paura di Jack lo Scapestrato

Lanterna della lascivia di Jack lo Scapestrato

Candelabro stregato

Al di fuori dei nuovi oggetti per Halloween, sono disponibili nel negozio di New World anche le emote "Applauso Cortese" (4.000 marchi) e "Testa o Croce" (5.000 marchi) e un pacchetto di tinture per modificare le colorazioni dell'equipaggiamento al prezzo di 3.000 marchi.